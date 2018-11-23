ВЦИОМ: Треть россиян чувствуют усиление социальной несправедливости

Россияне считают, что за последний год уровень социальной справедливости в стране стал хуже. Об этом сообщается в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным исследования, 28% россиян наблюдают рост социальной несправедливости. Улучшения в этом вопросе видят только 16% опрошенных. Больше половины – 54% – уверены, что ничего не изменилось.

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За последние пять лет увеличилась доля тех, кто считает, что политика властей в РФ способствует укреплению социальной справедливости в обществе: рост с 20% в 2013 году до 29% в 2018 году. Однако 32% россиян по-прежнему склоняются к мнению, что власти препятствуют социальной справедливости в обществе. Еще 30% респондентов не увидели ни положительного, ни отрицательного влияния власти на справедливость общества.

Участники опроса считают, что помочь может борьба с коррупцией (14%), строгое соблюдение закона и повышенное внимание к простым людям (по 11%). Еще 9% полагает, что повышение зарплат и пенсий. Ужесточение законодательства и борьба с безработицей (по 5%), развитие экономики и усиление социальной политики (по 4%) не стали лидерами ответов.