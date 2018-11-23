Петербуржец посетил 60 борделей города, чтобы их проверили

Житель петербурга обошел 60 публичных домов города, чтобы написать на них жалобу депутату Госдумы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Всю информацию о работе каждого из борделей 47-летний горожанин передал депутату Госдумы Михаилу Романову, а тот отдал ее в городскую полицию.

По информации ГУ МВД Петербурга и области о борьбе с коммерциализацией сексуальных отношений, большая часть из этих 60 борделей находится в Выборгском районе – там нашли 15 публичных домов. Вдвое меньше нашли в Калининском, Московском и Адмиралтейском районах.

В итоге проверки были возбуждены уголовные дела и составлены административные протоколы.

Всего по наводке петербуржца оформлено 168 протоколов – это почти пятая часть от 948 протоколов, что составила полиция за 9 месяцев 2018 года.