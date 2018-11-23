Жители Невского против: в Петербурге начали проектировать третью очередь ВСД

Проект планировки территории для третьего участка ВСД должен быть подготовлен к 20 ноября 2019 года. Об этом сообщается в распоряжении комитета по градостроительству и архитектуре, которое размещено на сайте официального электронного опубликования.

Последний отрезок платной магистрали протянется от Союзного проспекта до КАД. Именно этот участок ВСД подвергся наибольшей критике со стороны жителей и вызвал волну митингов. Позже власти приняли решение с улицы Зольной пустить дорогу по Ванеева, откуда она вильнет левее от улицы Ворошилова. Далее магистраль пройдет вдоль железной дороги до улицы Коммуны.

По первоначальному варианту предполагалось, что дорога пройдет под окнами ЖК «Ладожский парк», в котором проживает 15 тыс. человек.

На слушаниях в администрации в четверг, 22 ноября, жители Невского района выступили против строительства ВСД. Они задали чиновникам вопросы, связанные со строительством моста в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Активисты предложили вместо него сделать тоннель. По их мнению, это может спасти сад 30-летия Октября. Они отметили, что со строительством моста ВСД под конструкцией окажутся детские сады, школа, спортивные и детские площадки.

Представители комитета по развитию транспортной инфраструктуры отметили, что сейчас в Смольном рассматривают возможность возведения тоннеля. Они пообещали установить на трассе шумопоглощающие конструкции, чтобы звуки автомобилей не мешали местным жителям.

Общая стоимость проекта строительства ВСД составляет 182 млрд рублей. Строительство должно начаться в 2019 году, а завершиться в 2024 году. Протяженность трассы 22,9 км, из которых 14,2 км на территории города, еще 8,7 – в Ленобласти. Больше половины ВСД – первый и второй участки – пройдет по территории Невского, Московского и Фрунзенского районов.