В Петербурге 23 ноября будет до +2 градусов и слабый дождь

В Северной столице в пятницу, 23 ноября, воздух в течение дня прогреется до +2 градусов. Синоптики предупреждают, что утром на дорогах будет гололедица.

«Облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с», – сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Атмосферное давление будет понижаться. Восход солнца был в 09:14, закат будет в 16:14. После захода солнца температура воздуха опустится до -1 градуса.