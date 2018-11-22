Зимней уборкой Петербурга займутся почти пять тысяч человек

В Северной столице почти пять тыс. человек займутся уборкой тротуаров и дорог. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

В настоящее время в штате петербургских компаний, занимающихся уборкой, числятся около четырех тыс. человек. Еще одну тыс. сотрудников намерены нанять по договору.

К работе готовы более 1520 единиц техники. Она оборудована блоками спутникового мониторинга, благодаря чему за их перемещением можно будет наблюдать на интерактивной карте в режиме реального времени.

Если температура опускается ниже нуля, сотрудники предприятий выходят для уборки улиц и приводят в порядок дороги по 100 различным адресам.

Как и в прошлые годы, этой зимой на улицах Петербурга не будут использовать соль в чистом виде. Уже на 80% подготовлено нужное количество песка и противогололедного материала.