ФСБ: в октябре было предотвращено несколько нападений на школы после событий в Керчи

ФСБ предотвратила о предотвращении «целого ряда» нападений на российские школы в октябре после трагедии в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления ФСБ России Сергей Егоров, выступая в Совете Федерации.

«К сожалению, должен констатировать, что этот случай в Керчи, действительно, дал всплеск. Только в октябре мы предотвратили целый ряд нападений на школы», – сказал он.

Егоров подчеркнул, что нападения не были связаны с международным терроризмом. Сколько нападений удалось предотвратить и в каких регионах, он не уточнил.

По оценке Егорова, «ситуация очень сложная, очень непростая». В связи с этим он считает, что необходимо совершенствовать законодательство о безопасности образовательных учреждений.

Трагедия в Керчи случилась 17 октября. Студент Владислав Росляков принес в колледж самодельное взрывное устройство, которое установил и активировал в столовой. После этого он начал расстреливать людей из помпового ружья. В результате погиб 21 человек, включая Рослякова, который покончил с собой. Около 50 человек были госпитализированы.

Первоначально СК завел дело по статье «Теракт», однако позднее переквалифицировал его на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Позже ведомство установило, что у Рослякова не было сообщников.