Росгвардия закупила лазерное оружие для разгона митингов

До конца ноября Росгвардия получит две «Газели», оснащенных системой комплексного нелетального воздействия (СКВН). Она состоит из лазерных излучателей, оглушающих и ослепляющих нарушителей порядка или митингующих.

Информация о закупке была размещена на сайте госзакупок 23 апреля 2018 года, сейчас на него обратило внимание издание «Открытые медиа».

Стоимость контракта составила 65,2 млн рублей. Его выиграла компания «АСБ Плюс», которая была единственным участником конкурса.

Росгвардия станет одной из первых правоохранительных служб мира, получивших лазерное оружие. Подобные системы разрабатываются, например, для британской полиции и армии США, но данных об их создании нет.

Лазер, которым оборудован транспорт, оказывает «акустическое давление» в 135 дБ на расстоянии 10 метров. Для сравнения, при взлете самолета или ракеты создается шум в 135-145 дБ. Более того, лазерный излучатель создает световой поток, который может на время ослепить человека.

По данным сайта госзакупок, Росгвардия с 2016 по 2018 год закупала у «АСБ Плюс» акустическое оружие – 128 щитов системы «Шёпот». Стоимость контрактов составила 220,4 млн рублей. Действие «Шёпота» можно сравнить с американской системой «звукового подавления беспорядков» Long Range Acoustic Device, которая оглушает людей и заставляет покинуть место.

До конца года «Калашников» поставит Росгвардии 10 комплексов «Стена». Специальные бронированные автомобили «КамАЗ» с кабиной, которая обшита листами металла, а стекла оборудованы металлическими решетками, предназначены для «разграждения агрессивной толпы от сотрудников ОМОНа» и «возможности сбить накал». На машине есть устройства для видеофиксации и «средства звукового давления». Вместо кузова поставлена система, которая превращается в заграждение с небольшими отверстиями для стрельбы за 3,5 минуты. Машины, каждая из которых в рабочем состоянии занимает 7,5 метра, могут перекрыть улицу целиком.

Рисунок: из техзадания госзакупки Росгвардии