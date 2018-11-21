Документальный фильм о детях Николая II снимут в Петербурге

В Северной столице снимут документальный фильм о жизни детей императора Николая II. Рабочим названием ленты считается «Пустые страницы». Об этом сообщает пресс-служба студии «Лендок».

В кинокартине расскажут о жизни последних русских монархов. При этом авторы фильма надеются передать зрителям личные черты и переживания каждого из представителей рода Романовых. К примеру, в киноленте можно будет узнать о любимой песне княжны Ольги и другие интересные детали.

Снимать «Пустые страницы» начнут в ближайшую зиму. Премьеру ленты запланировали на конец 2019 года.

Отмечается, что сценарий к фильму написала автор короткометражки «Я здесь» и проекта о блокаде Ленинграда «Девочки» Мария Поприцак. Она же выступит режиссером кинокартины.

Авторы заявляют, что при создании фильма будут использованы архивные документы, личные письма и дневники.