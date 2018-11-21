Депутаты Петербурга утвердили штрафы для попрошаек и гадалок в метро

Парламент Северной столицы принял в окончательном, третьем чтении законопроект Дениса Четырбока и Марии Щербаковой о новых штрафах для пассажиров метрополитена. Наказания предусмотрены за «приставание» к другим пассажирам с целью попрошайничества, гадания или продажи каких-либо товаров.

Граждане, которые настойчиво предлагают пассажирам погадать, теперь могут получить штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей. Столько же полагается и за попрошайничество.

Штраф за нелегальную торговлю на территории метрополитена для обычных граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц – от 15 до 20 тыс. рублей.

Первая редакция законопроекта содержала пункт о штрафах для тех, кто забывает в метро личные вещи. Однако эту статью депутаты в итоге посчитали негуманной и неэффективной, поэтому исключили из документа.