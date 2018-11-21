На Дворцовой площади 27 января пройдет военный парад

В честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Дворцовой площади Петербурга 27 января 2019 года пройдет военный парад. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Торжественным маршем по главной площади Северной столицы пройдут военнослужащие ЗВО, курсанты военных вузов, а также сотрудники других силовых ведомств. Всего в параде примут участие более 2,5 тыс. военных и курсантов.

На площадь выйдет около 80 образцов военной техники: легендарный советский танк Т-34, современные боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72-Б3, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», самоходные и буксируемые артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

Как сообщает пресс-служба ЗВО, готовиться участники парада начнут в декабре. Место для репетиций отведено «на территории военного аэродрома ЗВО, дислоцированного в Ленинградской области».

На настоящее время о тренировках на Дворцовой площади и перекрытии движения не сообщается.