В Токсово неизвестные украли мальчика из скульптурной композиции «Читающая семья»

В поселке Токсово в Ленобласти неизвестные украли статую мальчика из скульптурной композиции «Читающая семья». Это случилось накануне ее открытия. Об этом сообщил депутат местного муниципального образования Алексей Крылов во «ВКонтакте».

«Иначе чем провокация, я это не называю. Пропажа мальчика из скульптурной группы направлена на обострение ситуации в поселке. Кому это выгодно?» – написал у себя на странице депутат.

Открывать «Читающую семью» должны были 25 ноября, в День матери, на Привокзальной площади. Однако состоится оно теперь или нет, неизвестно.

«Специалисты сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения», – рассказали в администрации Токсовского городского поселения.