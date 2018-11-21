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Вкусно и полезно: топ-8 страниц в Instagram о здоровом питании

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© Фото: Instagram / @fitmencook

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, на какие страницы стоит подписаться в Instagram, если вам интересно здоровое питание. Эти аккаунты помогут постепенно и с интересом перейти на правильную пищу. Здесь каждый найдет для себя полезные советы, простые рецепты, примеры сбалансированного меню и хорошую мотивацию.

Кевин Карри (яркие идеи)

 

Кевин в своем аккаунте рассказывает обо всех секретах правильного питания. Здесь можно найти очень яркие и красочные фотографии блюд и рецепты к ним.

Столько идей, что здоровая еда перестанет казаться однообразной и сложной.

Страница в Instagram

Количество подписчиков: более 1,2 млн человек

 

Фото: Instagram / @fitmencook
 

Сара Форт (сытно и легко готовить)

 

В блоге Сара рассказывает о собственном образе жизни и выкладывает красивые фотографии того, что она готовит и ест.

Причем все блюда действительно сытные. Такой блог точно будет интересен тем, кто не собирается всю жизнь сидеть на одной петрушке. Сара даже была номинирована на кулинарную премию «Фокус на здоровье».

Страница в Instagram

Количество подписчиков: более 230 тыс. человек
Фото: Instagram / @sproutedkitchen
 

Сара Б. (полезна растительная пища)

 

Блог ведет диетолог, которая делится со всем миром рецептами и рассказами о том, почему важно питаться правильно.

Здесь можно увидеть только вегетарианские рецепты и блюда из растительных продуктов.

Страница в Instagram

Количество подписчиков: более 371 тыс. человек
Фото: Instagram / @mynewroots
 

Ольга Малышева (здоровая еда)

 

Фуд-блогер Ольга Малышева публикует информацию и фотографии о здоровой жизни в большом городе.

Она рассказывает о детоксе организма, делится вегетарианскими рецептами, спортивными советами, рецептами без сахара и муки, яркими цитатами известных людей и личным опытом жителя мегаполиса.

Страница в Instagram

Количество подписчиков: более 65 тыс. человек
Фото: Instagram / @salatshop
 

Шанталь Урбина (отличные рецепты)

 

Канадская блогерша у себя на странице делится информацией о правильном питании, советами по меню, примерами блюд и рецептами.

Много диетических десертов и несложных идей для любителей вкусной, но обязательно здоровой еды.

Страница в Instagram

Количество подписчиков: более 49 тыс. человек
Фото: Instagram / @nutty4nutrition
 

Simple Smoothies (смузи и очищение организма)

 

Почти каждый день в блоге публикуются рецепты здоровых смузи. Очень много важных советов по очищению и оздоровлению организма. Кроме напитков есть рецепты и полноценных блюд.

Страница в Instagram

Количество подписчиков: более 391 тыс. человек
Фото: Instagram / @simplegreensmoothies
 

Жасмин и Мелисса Хемсли (правильные рецепты)

 

Страницу ведут сестры Хемсли, которые выпустили книгу рецептов, покорившую любителей вкусной и полезной еды.

Рецепты, которые они размещают, подкинут множество идей интересных блюд для обычной жизни.

Страница в Instagram

Количество подписчиков: более 312 тыс. человек
Фото: Instagram / @hemsleyhemsley
 

IQS (рецепты без сахара)

 

Авторы страницы рассказывают, как правильно питаться, не используя сахар. Здесь можно почитать новейшие исследования и медицинские факты, которые доказывают вред этого продукта.

Все приведенные рецепты просты в приготовлении и способны сделать даже «несладкую» жизнь прекрасной и вкусной.

Страница в Instagram

Количество подписчиков: более 402 тыс. человек
Фото: Instagram / @iquitsugar
 

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