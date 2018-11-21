Вкусно и полезно: топ-8 страниц в Instagram о здоровом питании

Кевин Карри (яркие идеи)

Кевин в своем аккаунте рассказывает обо всех секретах правильного питания. Здесь можно найти очень яркие и красочные фотографии блюд и рецепты к ним.

Столько идей, что здоровая еда перестанет казаться однообразной и сложной.

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Количество подписчиков: более 1,2 млн человек

Фото: Instagram / @fitmencook

Сара Форт (сытно и легко готовить)

В блоге Сара рассказывает о собственном образе жизни и выкладывает красивые фотографии того, что она готовит и ест.

Причем все блюда действительно сытные. Такой блог точно будет интересен тем, кто не собирается всю жизнь сидеть на одной петрушке. Сара даже была номинирована на кулинарную премию «Фокус на здоровье».

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Количество подписчиков: более 230 тыс. человек

Фото: Instagram / @sproutedkitchen

Сара Б. (полезна растительная пища)

Блог ведет диетолог, которая делится со всем миром рецептами и рассказами о том, почему важно питаться правильно.

Здесь можно увидеть только вегетарианские рецепты и блюда из растительных продуктов.

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Количество подписчиков: более 371 тыс. человек

Фото: Instagram / @mynewroots

Ольга Малышева (здоровая еда)

Фуд-блогер Ольга Малышева публикует информацию и фотографии о здоровой жизни в большом городе.

Она рассказывает о детоксе организма, делится вегетарианскими рецептами, спортивными советами, рецептами без сахара и муки, яркими цитатами известных людей и личным опытом жителя мегаполиса.

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Количество подписчиков: более 65 тыс. человек

Фото: Instagram / @salatshop

Шанталь Урбина (отличные рецепты)

Канадская блогерша у себя на странице делится информацией о правильном питании, советами по меню, примерами блюд и рецептами.

Много диетических десертов и несложных идей для любителей вкусной, но обязательно здоровой еды.

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Количество подписчиков: более 49 тыс. человек

Фото: Instagram / @nutty4nutrition

Simple Smoothies (смузи и очищение организма)

Почти каждый день в блоге публикуются рецепты здоровых смузи. Очень много важных советов по очищению и оздоровлению организма. Кроме напитков есть рецепты и полноценных блюд.

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Количество подписчиков: более 391 тыс. человек

Фото: Instagram / @simplegreensmoothies

Жасмин и Мелисса Хемсли (правильные рецепты)

Страницу ведут сестры Хемсли, которые выпустили книгу рецептов, покорившую любителей вкусной и полезной еды.

Рецепты, которые они размещают, подкинут множество идей интересных блюд для обычной жизни.

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Количество подписчиков: более 312 тыс. человек

Фото: Instagram / @hemsleyhemsley

IQS (рецепты без сахара)

Авторы страницы рассказывают, как правильно питаться, не используя сахар. Здесь можно почитать новейшие исследования и медицинские факты, которые доказывают вред этого продукта.

Все приведенные рецепты просты в приготовлении и способны сделать даже «несладкую» жизнь прекрасной и вкусной.

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Количество подписчиков: более 402 тыс. человек

Фото: Instagram / @iquitsugar