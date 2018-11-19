За неделю с улиц Петербурга вывезли 464 тонны мусора

За неделю с улиц Петербурга вывезли 2,8 тыс. тонн грязи и 464 тонны мусора. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

Для уборки тротуаров и дорог дорожные предприятия вывели 5,1 тыс. смен спецтехники. Дворники за прошедшую неделю отработали 7,8 тыс. смен.

Сегодня, 19 ноября, на дорогах в Северной столице работают 890 дворников и более 400 единиц спецтехники.

В комитете по благоустройству напоминают, что дежурная служба ведомства круглые сутки принимает звонки петербуржцев. Пожаловаться на грязь на дорогах можно по телефону: 314-60-13.