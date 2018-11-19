ВЦИОМ: Россияне считают маршрутки опаснее самолетов

Россияне считают самым опасным видом транспорта маршрутное такси. Об этом сообщается в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.

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По данным исследования, 47% россиян назвали самым опасным транспортом маршрутки. Среди жителей Петербурга и Москвы маршрутные такси выбрали 59% опрошенных. Главной причиной опасений, по мнению 31% россиян, являются аварии по вине водителя.

Вторым самым опасным транспортом названы самолеты. За них проголосовало 38% россиян. В основном люди боятся летать из-за плохого технического состояния самолетов (30%).

Причем среди тех, кто за последний год летал на самолетах, эта доля ниже (24%), чем среди тех, кто не летал (41%). Примечательно, что 50% жителей сельской местности считают авиаперелеты наиболее опасным видом транспорта.

Каждый четвертый россиянин (23%) назвал опасными пригородные и междугородние автобусы, каждый шестой (17%) – автобусы, трамваи и троллейбусы. Морской транспорт называют опасным 9% россиян, поезд – 6%, метро – 5%.