Блокадную надпись на Невском закрасили вандалы

Надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», оставленную в память о погибших во время блокады Ленинграда, второй раз за неделю закрасили вандалы. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на своего читателя.

По информации издания, памятную табличку на фасаде 14-го дома по Невскому проспекту закрасили бежевой краской. В настоящее время краску почти смыли.

Оттирать надпись вышел сотрудник ближайшей школы №210. Он рассказал, что это второй подобный случай за неделю. Чтобы отмыть краску, ему пришлось использовать растворитель, теперь надпись придется восстанавливать.

Представитель школы уточнил, что администрация «обратилась куда надо» с просьбой разобраться и привлечь вандалов к ответственности, передает «Фонтанка».

В пресс-службе администрации Центрального района подтвердили, что вандалы закрашивают надпись второй раз за неделю.

Предупреждения об опасности при артобстреле появились на фасадах зданий в блокадном Ленинграде в 1943 году. В настоящее время в Петербурге их три, еще две в Кронштадте. Эти надписи были воссозданы в 60-70-е годы, со времен Великой Отечественной войны предупреждений не осталось.