В Петербурге мошенники украли у пенсионерки более миллиона рублей

В Петербурге аферисты под видом замерщиков окон украли у пенсионерки 1940 года рождения крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пожилая петербурженка обратилась в полицию 18 ноября. В заявлении она написала, что 13 ноября к ней в квартиру на улице Подвойского пришли двое неизвестных, представившись сотрудниками компании «Комфорт сервис» по установке окон.

Обманным путем они заполучили 65 тыс. рублей потерпевшей.

На следующий день они пришли снова и остались одни в комнате, где пенсионерка хранила деньги. Когда они ушли, петербурженка обнаружила пропажу средств.

У нее пропало 95 тыс. рублей, 12 тыс. евро и одна тыс. долларов.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.