Петербургский депутат Госдумы Резник: Разрешим охоту на животных из Красной книги в обмен на финансирование их охраны

Депутат Госдумы Владислав Резник попросил Минприроды оценить, насколько возможно разрешить трофейную охоту на животных из Красной книги в обмен на финансирование их охраны со стороны охотников. Об этом сообщает «Коммерсант».

Он написал письмо, в котором заявил, что принятые государством меры для охраны краснокнижных животных «не могут быть признаны достаточными».

Эффективными моделями он назвал мировые практики, в ходе которых якобы осуществляется трофейная охота на возмездной основе на особей, которые «представляют наименьшую ценность для популяции». Вырученные при этом средства, по мнению Резника, должны направляться на дальнейшую охрану редких видов.

Резник уточнил изданию, что предлагает не начать охоту на редкие виды, а изучить, возможно это или нет.

Замминистра природы РФ Иван Валентик заявил, что министерство решило «проработать целесообразность» предложения Резника. В ведомстве считают, что трофейную охоту можно разрешить только на виды, численность которых восстановлена и стабильна. На виды животных с первым статусом редкости охота по-прежнему должна быть запрещена.

Владислав Резник – петербуржец, предприниматель-миллионер, депутат Госдумы от «Единой России». Он входит в президиум «Клуба горных охотников», который в 2016 году попросил выдать пять разрешений на добычу путоранского снежного барана. Взамен клуб предложил направить 15 млн рублей на охрану этого подвида. Александр Хлопонин, который тогда занимал позицию вице-премьера, поддержал предложение, но Росприроднадзор отказался выдавать разрешения.