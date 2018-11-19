Ночью в Пулково гулял динозавр, который развлекал пассажиров

В ночь на понедельник, 19 ноября, в петербургском аэропорту Пулково встретили необычного пассажира в костюме динозавра. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

«В аэропорту Пулково бегает необычный пассажир», – написал очевидец.

Молодой человек в костюме динозавра старался развеселить пассажиров аэропорта и охотно со всеми фотографировался. Никто из сотрудников охраны Пулково даже не пытался вывести весельчака из зала.

Люди в комментариях стали писать, что уже видели его в других местах Петербурга и он им очень понравился.

«Этот же зверь в пятницу вечером возле “Ломоносовской” танцевал. Народу понравилось», – добавил один из пользователей.

Причина появления необычного пассажира в аэропорту неизвестна. Пользователи предположили, что это была реклама парка развлечений.