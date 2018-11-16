Картина дня: сотрудничество «Зенита» и Александринки, легализация граффити-портретов и изменения в работе метро

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало сотрудничество ФК «Зенит» и Александринского театра. Первыми об этом написали «Невские новости» (15:20) и «Мойка78» (15:35).

В рамках партнерского соглашения «Зенита» и Александринского театра планируется проведение совместных мероприятий, выставок на стадионе «Зенит-арена» и сотрудничество в проведении всероссийской театральной олимпиады.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил надежду, что болельщики футбольного клуба теперь чаще станут посещать спектакли Александринского театра.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало предложение депутатов ЗакСа легализовать граффити с портретами знаменитостей. Быстрее всех об этом сообщили Gazeta.SPb (12:40), «Санкт-Петербург.ру» (12:55) и АБН (13:30).

В Законодательном собрании Петербурга предложили узаконить граффити на фасадах зданий, чтобы прекратить «войну с портретами». Предложение одобрили на заседании комитета по законодательству.

В Северной столице нередко закрашивают портреты известных личностей, нарисованные на трансформаторных будках и в других местах. Зачастую это происходит по жалобам жителей города. Недавно закрасили граффити-портрет с Шевчуком на Литейном проспекте.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стало изменение графика работы двух станций метрополитена в Петербурге. Первыми об этом сообщили «Невские новости» (10:35) и «Мойка78» (10:50).

На «Ломоносовской» будут ремонтировать эскалатор, поэтому с 19 ноября до 1 февраля по рабочим дням с 07:50 до 09:00 вход в вестибюль будет ограничен.

«Технологический институт» изменит режим работы с 19 по 30 ноября из-за планового оснащения станции кабиной оператора. Вестибюль станции «Технологический институт-1» будет открыт с 5:40 до 00:55 по всем дня недели. Вестибюль станции «Технологический институт-2» – с 7:00 утра до 20:00 по рабочим дням.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», «Невские новости» и Gazeta.SPb.