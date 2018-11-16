«Мы думали, вы приболели»: Путин заглянул в петербургскую аптеку

Президент РФ Владимир Путин посетил аптеку в Пушкине. По его словам, он захотел проверить наличие дешевых лекарств в ассортименте из перечня жизненно важных и необходимых лекарств. Об этом сообщает сайт администрации президента.

«Мы ехали с совещания, я предложил остановиться», – объяснил президент дежурному провизору, которая в этот момент обслуживала покупательницу, сообщает ТАСС.

Президент попросил пригласить заведующую аптекой, чтобы она рассказала ему об ассортименте. Ольга Новикова заверила президента, что на прилавке есть все необходимое. По ее словам, наценка на лекарства не превышает 2%.

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Путин спросил заведующую, на что она порекомендовала бы обратить внимание врио губернатора Петербурга Александру Беглову, который сопровождал президента. Новикова посетовала, что торговой точке запрещено иметь большой крест на вывеске, потому что это портит облик города. По ее словам, без креста аптеку сложно заметить. В ответ на это Путин сказал: «А мы здесь остановились, потому что увидели вывеску». Беглов же пообещал: «Разберусь, исправим».

Канал «Пул№3» в Telegram сообщил, что на выходе из аптеки Путина встретили местные жители. «Мы думали, вы приболели!» – сказал местный житель. «Слава богу, нет!» – ответил президент.