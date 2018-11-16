«Аэрофлот» запретил сотрудникам пользоваться телефонами в офисе

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев запретил подчиненным пользоваться мобильными телефонами в офисах. Так компания борется с утечками служебной информации.

Приказ «Об использовании мобильных телефонов и иных устройств, позволяющих производить аудиозапись и видео- и/или фотосъемку» Савельев уже подписал. Судя по тексту документа, он призван обеспечить режим конфиденциальности на рабочих местах. Сотрудников некоторых должностей изменения не затронут.

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За нарушение приказа работники компании будут наказаны. Следить за ними поручено руководителям подразделений и первому заместителю гендиректора по производству.

«При выявлении нарушений требований приказа принимать необходимые меры по привлечению виновных работников к дисциплинарной ответственности», – говорится в документе.

Приказ Савельева опубликован 16 ноября в Twitter журналиста Мити Алешковского. «Аэрофлот» подтвердил его подлинность.

«Он подготовлен в рамках законодательства РФ, и его цель – обеспечение информационной безопасности компании с государственным участием. Последний случай вброса в информационное поле данного приказа, копия которого явно сделана с мобильного устройства, наглядно свидетельствует о правильности принятого решения», – рассказали в пресс-службе перевозчика.

Перевозчик не стал пионером в защите служебной информации. Смартфоны перед офисом сдают и сотрудники других крупных корпораций, в частности «Роснефти» и «Лукойла».





Фото: Twitter / @aleshru