Вестибюли станции «Технологический институт» поменяют режим работы с 19 ноября

Вестибюли станции «Технологический институт» изменят режим работы с 19 ноября в связи с плановым оснащением станции кабиной оператора. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Работы продлятся с 19 по 30 ноября.

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Вестибюль станции «Технологический институт-1» будет открыт с 5:40 до 00:55 по всем дня недели. Вестибюль станции «Технологический институт-2» – с 7:00 утра до 20:00 по рабочим дням.

«Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ и заранее планировать маршрут поездок», – добавили в подземке.

Ранее сообщалось, станция метро «Ломоносовская» изменит режим работы более чем на два месяца из-за ремонта эскалатора. Работы будут проводить с 19 ноября до 1 февраля. По рабочим дням вход в вестибюль с 07:50 до 09:00 будет ограничен.