Новый космический аппарат «Роскосмоса» с ядерным двигателем напоминает корабль из «Аватара»

«Роскосмос» выложил видео, где показал, как будет выглядеть их новый космический аппарат с ядерным двигателем.

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В опубликованной записи также сообщается, что новым установкам для работы не нужен солнечный свет и солнечные батареи. Аппарат появляется на 3:10.

Видео: YouTube-канал «Роскосмос»

В комментариях к ролику один пользователь написал, что заметил сходство новой разработки «Роскосмоса» с кораблем из фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар».

Там космический аппарат доставлял главного героя на Пандору – спутник вымышленной планеты Полифем.

Фото: скриншот из фильма «Аватар»