  • 13 Ноябрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 16:21 67.6747  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 16:21 76.2040  
Нефть($) 13.11.2018 68.93 0.46
Нефть(p) 13.11.2018 4555.71 +37.29

Рособрнадзор: Половина учителей по математике провалили тест по своему предмету

Автор:


© Фото: «Яндекс»

Темы дня

Результаты исследования службы в сфере образования никак не повлияют на работу учителей и школ.

Рособрнадзор подвел предварительные итоги добровольного тестирования учителей в 67 регионах РФ. Худшие результаты показали педагоги по математике и основам духовно-нравственной культуры народов России. Об этом сообщается на официальном сайте службы.

В исследовании приняли участие 22 тыс. человек. Тест был составлен для проверки знаний предмета, объективности оценки работы учеников и умения решать методические задачи.

Исследование показало, что около половины учителей математики, информатики и основ духовно-нравственной культуры народов России не справились с тестом по своим предметам. Почти четверть учителей по истории, экономике, русскому языку и литературе не смогли сдать тест.

Наиболее успешно с тестами по своим предметам справились учителя обществознания и права. Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели регионального языка и литературы.

«Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности», – добавил руководитель службы Сергей Кравцов.

Исследование компетенции – это часть программы, которая вошла в президентский указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Одна из его целей – попадание России в десятку мировых лидеров по качеству общего образования. «Результаты тестов никак не повлияют на работу участников исследования и школ», – подчеркнули в Рособрнадзоре.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Бесплатно в Петербурге: 11 музеев, обязательных для посещения

    «Санкт-Петербург.ру» составил актуальный график бесплатных посещений музеев Северной столицы. Выбирайте, планируйте и бегом просвещаться.

    читать далее →

    London Calling: разговорные клубы английского языка в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших местах в городе, где можно поговорить с носителями английского или с единомышленниками, которые хотят повысить уровень владения языком.

    читать далее →

    Пять новых кафе и баров Петербурга, которые стоит посетить

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал отличные новые заведения Северной столицы, которые придутся по душе жителям и гостям города на Неве.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.10.18
    «Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене
    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram