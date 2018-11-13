Рособрнадзор: Половина учителей по математике провалили тест по своему предмету

Рособрнадзор подвел предварительные итоги добровольного тестирования учителей в 67 регионах РФ. Худшие результаты показали педагоги по математике и основам духовно-нравственной культуры народов России. Об этом сообщается на официальном сайте службы.

В исследовании приняли участие 22 тыс. человек. Тест был составлен для проверки знаний предмета, объективности оценки работы учеников и умения решать методические задачи.

Исследование показало, что около половины учителей математики, информатики и основ духовно-нравственной культуры народов России не справились с тестом по своим предметам. Почти четверть учителей по истории, экономике, русскому языку и литературе не смогли сдать тест.

Наиболее успешно с тестами по своим предметам справились учителя обществознания и права. Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели регионального языка и литературы.

«Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности», – добавил руководитель службы Сергей Кравцов.

Исследование компетенции – это часть программы, которая вошла в президентский указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Одна из его целей – попадание России в десятку мировых лидеров по качеству общего образования. «Результаты тестов никак не повлияют на работу участников исследования и школ», – подчеркнули в Рособрнадзоре.