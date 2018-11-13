ВЦИОМ: Больше трети россиян чувствуют упадок сил и плохое настроение осенью

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в котором выяснил, как россияне относятся к осени. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По данным исследования, осень чаще вызывает у людей приятные эмоции – 15% россиян ассоциируют ее с «золотой порой». Другая группа ассоциаций связана с сезонными изменениями, при этом видятся они уже с негативной стороны: плохая погода, грязь (13%) и холод (11%).

Каждый третий участник опроса страдает от упадка сил и повышенной утомляемости, а каждый пятый испытывает резкие перепады настроения. Примерно каждый шестой россиянин осенью становится излишне раздражительным.

На плохой сон респонденты не жаловались: 57% россиян заявили, что пробуждаются ото сна легко и чувствуют себя бодрыми. Около двух третей респондентов сообщили, что засыпают без проблем (59%) и спят крепко (51%).

Самым лучшим способом борьбы с осенней хандрой, по данным опроса ВЦИОМ, россияне считают общение с родными и близкими (36%), хобби (24%) и литературу (19%). Некоторым (15%) достаточно «просто побездельничать на диване».