Роскачество развеяло мифы о российских сосисках

Эксперты Роскачества проверили молочные сосиски отечественных производителей и выяснили, что они сделаны из мяса. Образцы были изучены на соответствие 70 показателям. Об этом сообщается на сайте организации.

Участниками исследования стали 40 брендов.

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Итоги исследования развеяли мифы, распространенные среди потребителей, что сосиски делают из субпродуктов и сои, а также что в них добавляют не только бумагу, но и мясо кошек, собак, лошадей и овец.

«В исследованных сосисках эксперты не обнаружили бактерий кишечной палочки, сальмонелл и листерий. Нет там и тяжелых металлов, радионуклидов и ГМО», – сказали в Роскачестве.

ГОСТу придерживаются не все производители, некоторые сосиски произведены по техническим условиям (ТУ), что позволяет снижать их себестоимость. В организации добавили, что только девять марок из 40 соответствуют требованиям как действующих норм, так и опережающего стандарта.

По ГОСТу мяса птицы в сосисках быть не должно (разрешено только мясо коровы и свиньи), однако если продукция выпускается по ТУ производителя, он может добавить что-то еще. В сосисках шести производителей присутствует мясо курицы. Четверо из них указали факт наличия мяса птицы в составе. Двое производителей этого не сделали, тем самым нарушив права потребителей.

В продукции двух брендов превышены допустимые значения по микробиологическим показателям, пишет «Российская газета». Это может быть связано с нарушением температуры хранения в магазине или на складах.

Эксперты также нашли крахмал, используемый для уплотнения фарша, в семи товарах из 40. Каррагинан, влагоудерживающая добавка, не допускаемая госстандартом, встретилась в восьми случаях, а соя – в трех случаях.

Днем рождения сосиски принято считать 13 ноября.