В Смольном объяснили, почему на городском складе хранились просроченные лекарства на 333 млн рублей

В комитете по здравоохранению Смольного объяснили, откуда на фармбазе взялись просроченные лекарства для льготников на сумму 333 млн рублей. Они скопились на городском складе за последние 10 лет из-за недостатков законодательной базы. Об этом сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на петербургский комздрав.

Накануне лекарства с истекшим сроком годности нашла прокуратура Петербурга после жалоб пациентов на нехватку препаратов.

В комитете рассказали, что сейчас в России нет установленного порядка списания просроченных лекарств, поэтому их приходится хранить годами. Чиновники уточнили, что срок годности истекает, потому что в закупках Минздрава нередко оказываются препараты с серьезными побочными эффектами. Пациенты отказываются их принимать.

Часть препаратов не используется из-за изменения схемы лечения пациентов и применения более эффективных и удобных лекарственных средств. Ранее в пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили, что врачи отказываются выписывать льготникам некоторые препараты из-за их нехватки. К 7 ноября более 670 рецептов поставили на отсроченное обслуживание.

«Проблема в том, что возврат лекарственных препаратов поставщику в связи с невостребованностью не предусматривается контрактами. С 1 января 2017 года законодательством предусмотрена возможность их передачи в другие регионы. Однако и там потребность в конкретных препаратах есть не всегда», – пояснили в комитете по здравоохранению.