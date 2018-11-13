В Петербурге 13 ноября будет до +6 градусов, сильный дождь и ветер

В Северной столице во вторник, 13 ноября, воздух в течение дня прогреется до +6 градусов. Синоптики предупреждают, что утром на дорогах местами будет гололедица.

«Преимущественно облачная погода, днем дождь. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с», – сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Атмосферное давление будет понижаться. Восход солнца был в 08:49, закат будет в 16:34. После захода солнца температура воздуха опустится до 4 градусов тепла.

Накануне МЧС предупреждало об усилении ветра в прибрежной зоне до 15 м/с.

Спасатели просят петербуржцев быть внимательными и соблюдать меры безопасности. Рекомендуют закрыть окна, убрать с балконов вещи, парковать автомобили в гараже или подальше от деревьев, избегать рекламных щитов, шатких строений и домом с неустойчивой кровлей.

В МЧС напоминают, что в такую погоду лучше воздержаться от поездок по городу на личном транспорте.