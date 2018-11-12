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Двух нерп Миньку и Мишку из Ладоги после спасения впервые пометили передатчиками-трекерами (ФОТО)

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© Фото: vk.com/sealrescue
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    Теперь ученые получат уникальные данные о перемещениях животных.

    Ученые впервые в мире пометили двух самцов ладожской кольчатой нерпы устройствами спутниковой телеметрии. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

    Животных обнаружили шлиссельбургские рыбаки во время осмотра рыбацкой сети. Нерпы застряли в ней, когда воровали пойманную рыбу. Рыбаки назвали их Минька и Мишка. Информацию о животных они передали в ИПЭЭ РАН им. Северцева.

    Специалисты проверили нерп и убедились, что у них нет травм. После этого самцам установили специальные передатчики-трекеры и выпустили их в Ладогу.

    Информация с трекеров будет поступать ученым несколько месяцев. Они планируют получить данные о перемещениях нерп, которыми исследователи ранее не обладали.

    «Эти знания приблизят специалистов к пониманию того, каким образом нерпы используют акваторию Ладожского озера, мигрируют ли они в Балтику, как они взаимодействуют с рыболовецким промыслом и многие другие аспекты жизнедеятельности этих уникальных представителей фауны России», – рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

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