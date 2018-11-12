На «зеленой» ветке метро Петербурга появился зеленый поезд с поручнями-рогатками

В электродепо «Автово» прибыл первый поезд зеленого цвета для третьей, Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба подземки Северной столицы.

Новый поезд отличается от остальных моделей зеленым цветом кузова и сидений в вагонах, вертикальными поручнями-рогатками и новым электроприводом дверей.

«Вагоны нового зеленого состава оборудованы системой принудительной вентиляции, цифровыми информационные табло, а также специально выделенными местами для маломобильных групп населения в головных вагонах поезда. В кабине машиниста – современное эргономичное кресло и кондиционер. Предусмотрены и два дополнительных откидных сидения для машиниста и машиниста-инструктора», – рассказывают в пресс-службе метрополитена.

После проверки габарита и осмотра состав отправится в электродепо «Невское» для установки необходимого оборудования. После пусконаладочных работ поезд выйдет на линию уже с пассажирами.

Всего метрополитен получит семь таких составов по шесть вагонов каждый.