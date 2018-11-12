МЧС Петербурга предупреждает о дожде с мокрым снегом и усилении ветра 13 ноября

В Петербурге во вторник, 13 ноября, ожидается дождь с мокрым снегом и значительное усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В ведомстве предупредили, что в прибрежной зоне ветер усилится до 15 м/с.

Спасатели просят жителей Северной столицы быть внимательными и соблюдать меры безопасности. Рекомендуют закрыть окна, убрать с балконов вещи, парковать автомобили в гараже или подальше от деревьев, избегать рекламных щитов, шатких строений и домом с неустойчивой кровлей.

В МЧС напоминают, что в такую погоду лучше воздержаться от поездок по городу на личных машинах.