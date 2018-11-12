В Петербурге за 3 месяца неизвестные украли 96 канализационных люков

За третий квартал 2018 года в Северной столице зафиксировано 96 случаев краж люкового оборудования. Это почти в два раза больше, чем было в прошлом году. Об этом сообщает «Водоканал».

За прошедший год, с 21 октября 2017 года по 8 ноября 2018 года, было совершено 123 кражи люков.

Больше всего подобных случаев зафиксировано в Невском районе – там без люков осталось 42 канализационных колодца. В Красногвардейском районе было совершено 34 кражи, во Фрунзенском – 19, в Московском – 17, в Выборгском – 11.

За прошлый год в Петербурге преступники украли 52 люка. Это почти в два раза меньше, чем в нынешнем году.

В «Водоканале» отмечают, что похитители люков автоматически несут ответственность за возможные негативные последствия от своих действий. Из-за хищения люков, особенно в темное время суток, возникает огромный риск получения тяжелых травм. Если вы стали свидетелем такого случая, позвоните в полицию и на горячую линию предприятия – (812) 305-09-09.