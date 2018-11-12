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Ночной поезд-челнок между «Адмиралтейской» и «Спортивной» завершил работу

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© Фото: pikabu.ru

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За 2018 год поезд-челнок перевез 13 тыс. 481 пассажира.

В Северной столице завершил работу ночной поезд-челнок между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная». Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Скоро передвижению по городу не будет мешать развод мостов.

«В связи с закрытием сезона навигации работа поезда завершается. Ночные перевозки осуществлялись с 30 апреля до 11 ноября по выходным и праздникам. За этот период поезд-челнок перевез 13 тыс. 481 пассажира», – рассказали в подземке.

Ранее в Петербурге завершили работу ночные автобусы, дублирующие линии метро. Они появятся на улицах Северной столицы в новогоднюю ночь.

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