Ночной поезд-челнок между «Адмиралтейской» и «Спортивной» завершил работу

В Северной столице завершил работу ночной поезд-челнок между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная». Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Скоро передвижению по городу не будет мешать развод мостов.

«В связи с закрытием сезона навигации работа поезда завершается. Ночные перевозки осуществлялись с 30 апреля до 11 ноября по выходным и праздникам. За этот период поезд-челнок перевез 13 тыс. 481 пассажира», – рассказали в подземке.

Ранее в Петербурге завершили работу ночные автобусы, дублирующие линии метро. Они появятся на улицах Северной столицы в новогоднюю ночь.