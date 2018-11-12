От Шнурова и Гоголя отказались: Пулково назовут в честь Пушкина, Невского или Петра I

Определилась тройка кандидатов, в честь которых аэропорту Пулково присвоят второе имя. В список попали Александр Пушкин, Петр I и Александр Невский. Об этом сообщает пресс-служба конкурса «Великие имена России».

Имена были определены соцопросами, которые провел ВЦИОМ. В исследовании приняло участие около 38 тысяч россиян, оно проводилось по телефону.

«Если какое-либо из этих имен окажется победителем в нескольких регионах, оно будет присвоено аэропорту, где за него будет отдано больше голосов в процентном соотношении», – рассказал секретарь общественной палаты Валерий Фадеев. Для остальных аэропортов возможно будет проведен второй тур финального голосования с участием оставшихся кандидатов.

Голосование продлится до 30 ноября. Итоги подведут в начале декабря. Новые имена в честь исторических деятелей получат 45 аэропортов страны.

Изначально в Петербурге активнее всего голосовали за Петра I, Екатерину II, Александра Невского, Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Дмитрия Менделеева и Сергея Шнурова.