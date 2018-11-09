Перед Новым годом Петербург украсят 4 тыс. елей в вазонах

Северную столицу к Новому году украсят около 4 тыс. елей в вазонах. Деревья появятся на 46 адресах города. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Ели украсят Исаакиевскую площадь, Малую Садовую улицу, площадь Льва Толстого, Австрийскую площадь, Каменноостровский проспект, Большую Конюшенную улицу, набережную Лейтенанта Шмидта и другие места в Петербурге.

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В комитете отметили, что таким образом предновогодний Петербург украшают уже четвертый год подряд.

«Срезка ели для предновогоднего оформления – это деревья порослевого происхождения, взошедшие на противопожарных полосах и в зоне ЛЭП. Эти деревья удаляют во время прочистки, их запрещается использовать в качестве саженцев. В городских садах и скверах самосевные растения не высаживаются, по ГОСТам для этого используются только деревья, специально выращенные на базе питомнических хозяйств», – объяснили в пресс-службе.

Деревья хорошо себя чувствуют в уличных вазонах. В таком виде они смогут простоять гораздо дольше, до весны, после же на их место будут высажены цветы.

«Чтобы получить рассаду к этому времени, уже в декабре озеленители начнут высаживать в теплицах семена первых цветов», – сообщили в комитете по благоустройству.