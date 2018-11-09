В Петербурге уничтожили депо прародителей современных автобусов

По решению РЖД в Петербурге было снесено историческое здание на улице Шкапина – депо первого омнибус-мотора – прародителя современных автобусов. Об этом сообщили в петербургском отделении ВООПИиК.

Градозащитники рассказали, что сейчас от здания почти ничего не осталось, сохранился только торцевой фрагмент.

«С января 2017 года на земельный участок, на котором расположено депо, распространяется действие зоны ОЗРЗ-2, который запрещает снос исторических зданий, однако и это не помогло спасти ценный объект от варварского демонтажа», – заявили активисты.

В прошлом году депо пытались включить в реестр выявленных объектов культурного наследия, но КГИОП отказался присваивать зданию охранный статус.

Омнибусы были первым городским общественным транспортом. Они представляли из себя запряженную лошадьми карету на 10-16 человек.