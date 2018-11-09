В петербургском парламенте поддержали запрет на посещение квестов для детей до 14 лет

В пятницу, 9 ноября, комитетом по законодательству петербургского парламента был поддержан законопроект Дениса Четырбока и Александра Ходоска, предназначенный для регулирования квестов.

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Согласно тексту документа, в законодательстве Петербурга появится новое понятие – «квест», что будет означать «интеллектуальное развлекательное мероприятие, проводимое в помещении, покидание которого участниками мероприятия невозможно до решения поставленных организатором мероприятия задач посредством применения умственных или творческих способностей участников».

Закон позволит установить общие правила безопасности для подобных развлечений и помещений, где они проходят. Меры вызваны тем, что в Петербурге начали чаще происходить несчастные случаи с участниками квестов.

Депутаты настаивают, что детям квесты вообще противопоказаны. В случае утверждения законопроекта, детям до 14 лет посещение квестов будет запрещено.