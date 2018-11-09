Водители автобуса, в котором сгорели 52 человека, получили по пять лет тюрьмы

Казахстанский суд вынес приговор по делу о пожаре в пассажирском автобусе, в результате которого на западе Казахстана в Актюбинской области в январе 2018 года погибли 52 человека.

Автобус выполнял рейс из Узбекистана в Казахстан. В деле фигурировали пять человек.

Троих водителей автобуса суд приговорил к пяти годам лишения свободы. В течение семи лет после отбытия наказания им запрещено работать в сфере перевозок.

Механику и учредителю компании, которая владела автобусом, суд назначил по три с половиной года лишения свободы.

Подсудимые должны будут выплатить родным погибших по 2 млн тенге в качестве компенсации морального ущерба (около 360 тыс. рублей по данным на 9 ноября).

Непосредственный владелец компании, которой принадлежал автобус, находится в международном розыске.

Следствие установило, что причиной пожара стала паяльную лампу, которую поставили в салоне для обогрева. Также выяснилось, что у компании, владевшей автобусом, была просрочена лицензия на перевозки, а техосмотр транспортного средства не был проведен вовремя.