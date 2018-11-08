Самолет «Победы» из Петербурга 40 минут летал над Калининградом и вернулся обратно из-за тумана

Самолет авиакомпании «Победа» не смог совершить посадку в Калининграде и вернулся в Петербург. Случилось это из-за сильного тумана в калининградском аэропорту «Храброво», сообщает «Фонтанка».

Дневной рейс «Победы» до Калининграда отправился из Пулково с опозданием в полтора часа, в 17.13, почти долетел до пункта назначения, но приземлиться не смог и взял обратный курс.

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По данным сервиса слежения Flightradar24, «Боинг» подлетел к Калининградской области в 18.25. В течение 40 минут он выполнил шесть оборотов и развернулся на Петербург, пишет «Фонтанка».

«При отмене рейса клиентам денежные средства возвращаются в полном объеме. В настоящее время самолеты в Калининграде не приземляются. Мы вернули все свои рейсы в Петербург и Москву», – рассказали в пресс-службе «Победы».

Самолет авиакомпании «Россия» также некоторое время покружил над Калининградом и вернулся назад в Петербург.