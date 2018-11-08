Самая большая каллиграфия в мире появилась перед стадионом «Локомотива» в Москве

Перед стадионом «РЖД Арена» появилась самая большая каллиграфия в мире. Это совместный проект ФК «Локомотив» и художника Покраса Лампаса. Площадь рисунка – 11 тыс. квадратных метров.

В пресс-службе клуба добавили, что работа Покраса Лампаса предваряет масштабную реновацию территории вокруг стадиона, на которой намерены создать культурно-спортивный кластер с уличным кинотеатром и арт-объектами.

На работу ушел месяц и 5 тыс. литров краски. По словам художника, он стремился объединить в своей работе спорт и искусство, поднимая такие темы, как преодоление собственных границ и движение к новым рекордам.

В рисунке зашифрована надпись «У нас свой путь» – новый слоган «Локомотива».