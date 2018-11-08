Бывшего полковника ФСБ Сергея Радзывилюка обвиняют в незаконном обналичивании и выводе 10 млрд рублей

В Смольнинском суде Петербурга прошли первые слушания по делу о незаконной банковской деятельности с вероятным участием бывшего полковника ФСБ. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

Шесть человек были отправлены под домашний арест до 7 января в качестве предполагаемых участников организованной группы по незаконному обналичиванию 10 млрд рублей. Организатором группы следствие считает ушедшего в конце 1990-х в отставку полковника ФСБ Сергея Радзывилюка, который предположительно находится в Латвии.

По информации следствия, с октября 2014 года по июль 2018 года через подконтрольные компании «Б.Т.К.» и «Балтмострейд К» проводились операции по транзиту денег, который поступали от различных юридических лиц.

При рассмотрении ходатайства в отношении одной из подозреваемых Елены Караваевой стало известно, что следствие оценивает извлеченный доход в 96 млн 557 тыс. рублей.

Сумма равна 1% комиссии за услуги по обналичиванию, о которых сообщалось ранее. Соответственно, через счета «Б.Т.К.» и «Балтмострейд К» прошло около 10 млрд рублей.

Уголовное дело расследуется по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность».