Кержаков обжаловал решение суда отдать сына жене Тюльпановой

Экс-нападающий ФК «Зенит» Александр Кержаков обратился в Петроградский районный суд Петербурга с жалобой на определение суда по гражданскому делу о расторжении брака, о взыскании алиментов и об определении места жительства ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее суд обязал Кержакова вернуть Милане Тюльпановой их общего сына на время основных заседаний. Теперь Кержаков просит суд полностью отменить это решение и отправить сына проживать к нему.

Спортсмен на заседании 23 октября заявил следующее: «Они основывались на показаниях органов опеки. Теперь ребенка у меня заберут. Суд решил, что мать, которая не видела ребенка почти год, имеет право его забрать».

Кержаков обвинил жену в наркозависимости и отправил ее на лечение в Таиланд. Оттуда Милана вернулась незадолго до суда, однако на само слушание не пришла.

После суда Кержаков в социальных сетях опубликовал фотографию с сыновьями, дав понять, что Артемий по-прежнему с ним и Кержаков не собирается отдавать его Тюльпановой.