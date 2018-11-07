Коллекторы хотят активнее взыскивать долги за ЖКХ‍

Российские коллекторы хотят разработать алгоритм работы с людьми, у которых есть долги по ЖКХ. Они планируют взыскивать долги в более масштабном объеме, чем сейчас. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

Граждане задолжали коммунальщикам и жилищным организациям более 500 млрд рублей.

В организации намерены разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, чтобы увеличить объем передаваемых ее членам долгов.

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Сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения.

«При этом эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5–10%, на судебной стадии – 15–20%», – говорит глава НАПКА Виктор Семендуев.

Коммунальщики не против работать с коллекторами. Например, крупный оператор «Росводоканал» уже передает часть задолженности в коллекторские фирмы и хочет делать это чаще. Думают о помощи профессиональных коллекторов и в «Мосэнерго».