В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном обналичивании и выводе 5 млрд рублей

Следственное управление УМВД по Центральному району Петербурга приняло решение о задержании шестерых подозреваемых в деле о выводе средств в размере 5 млрд рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Три уголовных дела объединили в одно. Накануне сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД провели 30 обысков. Проверки велись в Ростове-на-Дону, Таганроге и Москве.

По информации «Фонтанки», Росфинмониторинг выявил схему из более 40 фиктивных фирм. По данным следствия, с конца 2014 года по лето 2018 года через них ежемесячно проходило в среднем 300-400 млн рублей, а иногда до одного млрд рублей.

За перевод организаторы якобы брали 1% от суммы, за обналичивание – до 12%.

Накануне вечером в СК в кабинеты следствия были доставлены «пару десятков фигурантов», пишет «Фонтанка». По данным издания, организатором следствие считает 53-летнего петербуржца, ушедшего в конце 1990-х в отставку полковником ФСБ, бывшего сотрудника погранслужбы Калининграда. Он является бизнесменом и владеет фирмой «Балтмострейд-К», торгующей строительными материалами.

Доходы и расходы компании за прошлый год составили около 215 млн рублей. Его доставить на допрос не удалось. В настоящее время он находится в Риге.

Как сообщает «Фонтанка», 7 и 8 ноября обыски продолжатся.