Коммунисты предложили установить броневик Ленина у Смольного

Технику с надписью «Враг капитала», с которого Ленин обращался к соратникам, коммунисты предложили установить у Смольного. Об этом пишет «ПД» со ссылкой на главу петербургского отделения «Коммунистов России» Сергея Малинковича.

В настоящее время броневик хранится в Военно-историческом музее артиллерии.

Вопрос о судьбе броневика «Остин-Путиловец» планируют поднять к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина. Юбилей будут отмечать через два года.

Машину предлагают установить у Мраморного дворца. В случае переезда администрации из здания Смольного в «Невскую ратушу» коммунисты предложили установить броневик у «Колыбели революции».

«Если бы у памятника Ленина у Смольного стоял бы броневик, то тогда был бы достоверно воссоздан облик Смольного в 1917 году. Тогда броневики были расставлены по периметру, защищали штаб революции. Это привлечет туристов и посетителей, которые смогут осмотреть сразу и броневик, и Музей-квартиру Ленина», – цитирует «ПД» Малинковича.

Политик отметил, что для однопартийцев броневик – своего рода реликвия, к которой многие хотят приехать и прикоснуться. Малинкович считает, что историческая машина привлечет в город больше туристов.

Броневик уже показывали широкой публике. В прошлом году в честь столетия Октябрьской революции на Дворцовой площади устроили экспозицию, куда специально привезли «Остин-Путиловец».