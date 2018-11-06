За неделю из рек и каналов Петербурга выловили 109 кг опасных отходов

В реках и каналах Северной столицы за последнюю неделю экологические аварийные службы выловили 109 кг отходов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию и охране окружающей среды Петербурга.

Всего с 29 октября по 5 ноября ГУП «Экострой» было собрано 176 кубических метров отходов. Специалисты 45 раз выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования после их ликвидации.

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Работники «Экострой» провели замеры на содержание паров ртути в воздухе после ее разлива по 17 адресам и собрали 100 кг нефтесодержащих отходов с береговой полосы в районе форта Шанец. Кроме того, 100 кг нефтепродуктов собрали акватории реки Фонтанки, в районе дома № 82.

Было вынесено 38 постановлений по делам об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила около 312 тыс. рублей.