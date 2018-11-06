Картина дня: отстранение чиновницы на Урале, Петербург в топ-20 грязных городов Европы и перекрытие трассы «Кола»

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало отстранение главы департамента молодежной политики Свердловской области за резкое высказывание о молодежи. Первыми об этом написали «47news» (11:10), «ДП» (11:15) и «Санкт-Петербург.ру» (11:50).

Во время встречи с волонтерами чиновница Ольга Глацких сказала, что молодые люди полагают, что «государство им все должно». «Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», – добавила она.

Ее временно отстранили от должности. Соответствующее решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало попадание Северной столицы в топ-20 самых грязных городов Европы. Быстрее всех об этом сообщили 5 ноября «Фонтанка» (18:50), «Невские новости» (19:40) и «АБН» (19:50).

Согласно рейтингу, составленному сайтом Numbeo, в тройку самых загрязненных городов Европы вошли Тетово (Македония) с индексом 97,57, Неаполь (Италия) с индексом 84,61 и Скопье (Македония) с индексом 82,17.

Петербург занял 17-е место с показателем 64,47, а Москва – 19-е с показателем 63,02.

Самые чистые европейские города – Хельсинки (Финляндия) с показателем 13,49, Рейкьявик (Исландия) с показателем 15,57, Цюрих (Швейцария) с показателем 16,42 и Стокгольм (Швеция) с показателем 16,62.

Рейтинг составлен на основе опроса пользователей сайта и представляет собой оценку общего загрязнения в городе.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стало сообщение о перекрытии трассы «Кола» утром 7 ноября в связи с разводкой моста через реку Свирь. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (12:10), Gazeta.SPb (12:20) и «Мойка78» (12:35).

Автомобильное движение на трассе «Кола» перекроют на два часа: с 08:50 до 10:50 в среду, 7 ноября.

Мост расположен на 236 километре автодороги возле города Лодейное поле в Ленинградской области. Переправа является совмещенной и предназначена одновременно для автомобильного и железнодорожного движения.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», «Невские новости» и «ДП».