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ФАС оштрафовала Burger King за провокационный слоган «Едал такое» на 100 тыс. рублей

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© Фото: fas.gov.ru

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Сеть быстрого питания все чаще привлекает внимание общественности оскорбительной рекламой.

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала сеть быстрого питания Burger King на 100 тыс. рублей за слоган на наружной рекламе «Едал такое». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Наружная реклама с этой фразой распространялась в одном из районов Ярославля.

Все буквы на носителях, кроме второй в первом слове, были написаны прописью. Вторая буква в слове была строчной и похожа на букву «б». «В силу чего слово приобретает обсценный характер», – говорится в сообщении ФАС.

Ранее другая рекламная кампания сети привлекала внимание петербургского УФАС. Акция, в ходе которой промоутеры появлялись на улицах в футболках с надписью: «You won’t starve in this city» («В этом городе вы не умрете от голода»), была признана неприемлемой в городе, пережившем блокаду.

Ритейлер утилизировал оскорбительные футболки, поэтому УФАС сочло инцидент исчерпанным, а возбуждение дела по признакам нарушения Закона о рекламе нецелесообразным.

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