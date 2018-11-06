Госдума приняла законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в митинги

Государственная дума приняла в первом чтении проект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Авторы инициативы – депутаты фракции «Единая Россия» Алена Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Окунева и Евгений Ревенко.

Ревенко заявил, что в последние два года прошла серия несанкционированных митингов, в которых участвовали подростки. По данным МВД, за 2017 год полиция задержала 475 несовершеннолетних, только на одной акции в мае 2018 года – 223 подростков.

Поправки вводят денежные штрафы и обязательные работы для лиц, которые привлекают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах, демонстрациях, собраниях шествиях и пикетированиях.

Наказание для физических лиц – штрафы от 30 до 50 тыс. рублей, до 100 часов обязательных работ или 15 суток ареста; для должностных лиц – штрафы от 50 до 100 тыс. рублей; для юридических лиц – 250-500 тыс. рублей.

При повторном нарушении штрафы значительно увеличиваются. Для физических лиц – до 150-300 тыс. рублей, срок обязательных работ могут продлить до 200 часов, а арест – до 30 суток; должностным лицам – до 600 тыс. рублей; юридическим лицам – от 500 тыс. до одного млн рублей.

Рассмотрение дел о таких правонарушениях будет отнесено к компетенции судей. Протоколы будут составляться полицейскими.

В мае в Госдуму внесли проект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.