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Дачу Шалька, где жил композитор Дунаевский, признали памятником регионального значения

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© Фото: пресс-служба КГИОП

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Мастер фортепианной фабрики фирмы «Я. Беккер» Шальк приобрел в Ольгино участок в 1909 году.

Дача В.Г. Шалька в поселке Ольгино официально включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе КГИОП.

Строение на Рядовой улице 24 включили в реестр по распоряжению председателя КГИОП Сергея Макарова.

Мастер фортепианной фабрики фирмы «Я. Беккер» Шальк приобрел в Ольгино участок в 1909 году. На нем он построил себе дачу по проекту петербургского архитектора В.И. Шене.

«Здание является образцом жилой деревянной постройки начала 20 века. Исторический облик дачи, сформированный в начале прошлого столетия, в целом сохранился, так же, как историческое расположение дачи на участке, конфигурация, габариты, объемно-пространственное решение здания», – рассказали в пресс-службе КГИОП.

Здание состоит из двух этажей и мансард. С юга к основному зданию примыкает одноэтажная постройка с мансардой, а с севера – двухэтажная постройка с мансардой. В месте сопряжения крыш центрального ядра и сеней устроен остекленный под двускатной крышей фонарь.

Так, можно полюбоваться декоративным убранством на фасадах памятника, в виде дощатой и тесовой облицовки.

В 1937 году дача была передана Ленинградскому союзу композиторов. В настоящее время здание арендует ФГБУ «Российская национальная библиотека».

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